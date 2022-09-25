"النشوان": اليوم الوطني.. طموحات وتطلعات وإنجازات تتحقق على الواقع

وأكد الدكتور النشوان أن كتب التاريخ مليئة بمواقف وأحداث، تُلقي الضوء على شخصية قائد محنك، أعطى درسًا للجميع في حب الوطن، والتفاني في خدمته ونصرته؛ وهو ما يدعونا جميعًا إلى حب وطننا، ونصرته، والاعتزاز به.. إذ يجب أن ندرك تمامًا أن استمرار هذه الإنجازات في شتى المجالات حتى الآن، والحفاظ على هذا الإرث الحضاري وتنميته إلى حد غير مسبوق، شهد له القاصي والداني في جميع المجالات، ولاسيما في مجال الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، ما كان له أن يكون لولا ولاة أمر مخلصين، جعلوا مصلحة البلاد نصب أعينهم، وهو ما نعيشه ونشهده اليوم، وندركه تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، سائلين الله العظيم أن يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، وأن يطيل الله في عمرهما، ويديم على مملكتنا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.