"النشوان": اليوم الوطني.. طموحات وتطلعات وإنجازات تتحقق على الواقع

رفع الدكتور أحمد بن محمد النشوان، عميد كلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود، التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة الـ92، مُعبِّرًا عن سعادته وفخره واعتزازه بيوم الوطن.. وأضاف: هذا شعور كل مواطن ينتمي لهذه البلاد، التي هي لنا دار.
وقال الدكتور النشوان: "تحتفل مملكتنا الغالية كل عام في يوم 23 شهر سبتمبر بيوم حافل من أيامها الخالدة، هو اليوم الوطني السعودي الذي سُطِّرت فيه صفحة من صفحات التاريخ المجيد لبلادنا، صفحة يملؤها العز والفخر والشجاعة والإخاء والمساواة والعدل.. ففي هذا اليوم المجيد أعلن الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- توحيد البلاد تحت اسم (المملكة العربية السعودية)، ووضع أركان مملكتنا القوية، وأساس الإنجازات الحضارية التي نعيشها الآن، ونتمتع بخيراتها.. فقد كان هذا اليوم إيذانًا لقيام دولة فتية في شبه الجزيرة العربية، دولة لها مقومات السيادة والقيادة والريادة والقوة والبقاء".
وأشار الدكتور النشوان إلى أن هذه الإنجازات لم يكن لها أن تتحقق لولا أن الله قيَّض لبلادنا هذا القائد الفذ، وحباه بمجموعة من السمات القيادية الفريدة التي جعلت منه شخصية، قلَّ أن يجود بها الزمان؛ إذ أثبتت التحليلات التاريخية حرصه على الحكم بشرع الله تعالى وسُنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-، وعلى ثقته بنصر الله، واعتزازه بدينه، وتمتعه بالصدق والإخلاص والإنسانية التي جعلت الكل يلتف حوله، فضلاً عن السمات الشخصية التي جعلت منه ملكًا معلمًا وملهمًا، ومثلاً يُحتذى به.. فقد تحلى بالحكمة البالغة، والشجاعة الكبيرة، شجاعة القائد الموهوب، والحلم والصبر، والنجدة، وعظم الهمة، والثبات، والشهامة وحب الجوار، والعفو والرأفة بالناس.
وأشار إلى أن نبذ الخلافات ومحاربة الانقسامات الفكرية، وممارسته مبدأ الشورى والمناصحة، وغيرها من السمات، كان لها الدور الأكبر والفاعل في تأسيس وطننا الغالي، وجعلت تاريخنا الخالد أساسًا لحاضرنا، وشاهد عيان لمستقبلنا.
وأكد الدكتور النشوان أن كتب التاريخ مليئة بمواقف وأحداث، تُلقي الضوء على شخصية قائد محنك، أعطى درسًا للجميع في حب الوطن، والتفاني في خدمته ونصرته؛ وهو ما يدعونا جميعًا إلى حب وطننا، ونصرته، والاعتزاز به.. إذ يجب أن ندرك تمامًا أن استمرار هذه الإنجازات في شتى المجالات حتى الآن، والحفاظ على هذا الإرث الحضاري وتنميته إلى حد غير مسبوق، شهد له القاصي والداني في جميع المجالات، ولاسيما في مجال الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، ما كان له أن يكون لولا ولاة أمر مخلصين، جعلوا مصلحة البلاد نصب أعينهم، وهو ما نعيشه ونشهده اليوم، وندركه تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، سائلين الله العظيم أن يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، وأن يطيل الله في عمرهما، ويديم على مملكتنا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.