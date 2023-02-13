المجلس المحلي بالليث يناقش مشروع المستشفى والإسكان التنموي

وحثَّ "الزهراني" الجميع على أهمية تكامل الجهود والإسهام الفاعل، وإبداء الآراء والمقترحات في أعمال المجلس، والعمل على تنمية المحافظة في شتى المجالات والرُّقي بها، بما يُحقق خدمة الأهالي وسكان المحافظة، للسّعي في تعزيز النّمو والازدهار لمحافظة الليث.