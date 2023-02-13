المجلس المحلي بالليث يناقش مشروع المستشفى والإسكان التنموي

ترأس محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني اليوم اجتماع المجلس المحلي في جلسته السابعة من دورته السادسة، بحضور مديري وممثلي الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس بمقر المحافظة.
وكان المجلس المحلي بالمحافظة قد ناقش العديد من الموضوعات والمشروعات التنموية المُدرجة على جدول الأعمال في المجالات الخدمية والصحية والتعليمية، واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.
كما استعرض المجلس أبرز المشاريع الجاري تنّفيذها منها مشروع مستشفى الليث العام، ومشروع الإسكان التنموي، ومشاريع تحسين المشهد الحضري، وبرامج تحسين جودة الحياة.
وحثَّ "الزهراني" الجميع على أهمية تكامل الجهود والإسهام الفاعل، وإبداء الآراء والمقترحات في أعمال المجلس، والعمل على تنمية المحافظة في شتى المجالات والرُّقي بها، بما يُحقق خدمة الأهالي وسكان المحافظة، للسّعي في تعزيز النّمو والازدهار لمحافظة الليث.
كما نوه محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني بالأمر الملكي الكريم باعتماد يوم الثاني والعشرين من فبراير من كل عام يومًا للاحتفاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية.