تجمع المدينة الصحي يُكَرّم متقاعديه نظير عطاءات مسيرتهم العملية
نظّم تجمع المدينة الصحي، حفل تكريم لمتقاعديه؛ نظير عطاءات مسيرتهم العملية.
وأكد الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور أحمد بن إبراهيم الصغير، أن هذا الحفل يأتي تكريمًا للمتقاعدين؛ لما قدموه من جهود وعطاء خلال مسيرتهم العملية، التي كان لها الأثر البارز في إثراء مسيرة القطاع الصحي بالمنطقة، وتطور الخدمات المقدمة للمستفيدين منه، مقدمًا شكره لهم على أدائهم وأمانتهم ووفائهم لقيادتهم ووطنهم ودينهم.
وأضاف "الصغير" خلال الحفل ومعايدة منسوبي القطاع الصحي بالمنطقة، أن هذه المبادرة تأتي إيمانًا من الفريق التنفيذي بالتجمع، بأهمية الاستفادة من خبرات الزملاء المتقاعدين وتجاربهم التي ستضيف للزملاء الحاليين الكثير من العوائد الفنية والإدارية التي ستُسهم في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمستفيدين.
من جانبه، أثنى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور سامي الرحيلي، على جهود التجمع الصحي في الاحتفاء بالمتقاعدين؛ مما أدخل الفرح والسرور عليهم؛ مبينًا أن سعي التجمع لتنفيذ مثل هذه المبادرات هو لمسة وفاء تجاه الزملاء الذين قدّموا الكثير لخدمة الوطن من خلال القطاع الصحي. وفي نهاية الحفل شَهِدَ الحضور عرضًا مرئيًّا يحكي مواصلة المسيرة بين الموظفين السابقين والحاليين، كما التقط الحضور الصور التذكارية بهذه المناسبة.