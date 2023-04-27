تجمع المدينة الصحي يُكَرّم متقاعديه نظير عطاءات مسيرتهم العملية

من جانبه، أثنى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور سامي الرحيلي، على جهود التجمع الصحي في الاحتفاء بالمتقاعدين؛ مما أدخل الفرح والسرور عليهم؛ مبينًا أن سعي التجمع لتنفيذ مثل هذه المبادرات هو لمسة وفاء تجاه الزملاء الذين قدّموا الكثير لخدمة الوطن من خلال القطاع الصحي. وفي نهاية الحفل شَهِدَ الحضور عرضًا مرئيًّا يحكي مواصلة المسيرة بين الموظفين السابقين والحاليين، كما التقط الحضور الصور التذكارية بهذه المناسبة.