"جائزة البليهد" تقيم حفلها الختامي وتكرم 26 متفوقاً ومتفوقة و6 مدارس و22 مديراً ومنسقاً

فيما عبر مدير التعليم الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحسن عن سعادته بهذه المناسبة، وتقديره لمؤسسة عمر بن سعود البليهد الخيرية على ما قدمته من دعم سخي لهذه الجائزة، وغيرها من المناشط، وقدّم شكره لأمين عام الجائزة عبدالرحمن بن محمد الجابر، وفرق العمل معه على الجهود النوعية والمميزة، التي تمت خلال أعمال الدورة الثانية للجائزة، ونوّه بأهمية مواصلة السعي لتحقيق مراكز مميزة على المستوى الوطني والدولي.