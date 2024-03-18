"الثقافة" و"الرياضة" تستقبلان راغبي المشاركة في فعاليات "موسم رمضان" الرياضية

يستمر موسم رمضان 1445هـ في استقبال طلبات التسجيل للراغبين في الانضمام والمشاركة بالفعاليات الرياضية المصاحبة للموسم، التي تستهدف فئة كبيرة من محبي رياضات البادل، وكرة الطائرة، والألعاب الإلكترونية، وتنس الريشة، والتي تُنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الرياضة ضمن فعاليات الموسم في الرياض، وجدة، والدمام؛ لجذب أكبر عدد من محبي وهواة تلك الألعاب المرتبطة بالشهر الفضيل.
ويمكن للراغبين بالمشاركة في البطولات الرياضية التسجيل عبر الرابط الخاص بفعاليات الموسم: https://ramadanseason.sa/events
وتُقام بطولة "البادل" الرمضانية في الرياض خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس الجاري بالتعاون مع اللجنة السعودية للبادل، وتتولى اللجنة تنظيم البطولة وتوزيع المشاركين على جدول أيام البطولة.
وفي تعاون مع الاتحاد السعودي لكرة الطائرة تُقام بطولة موسم رمضان لكرة الطائرة خلال الفترة من 24 إلى 31 مارس الجاري في مدينة الرياض، وسيُتاح لجميع الراغبين الانضمام للبطولة بشكل فردي أو ضمن فريق، على أن يعقبها إجراء القرعة، وتوزيع المشاركين.
وتشهد الرياض تنظيم بطولة تنس الريشة ضمن فعاليات الموسم ابتداءً من 20 إلى 22 مارس الجاري؛ لتعزيز وتنويع الأنشطة الرياضية المصاحبة والتي تستهدف محبي هذه الرياضة.
أما الدمام فتشهد إقامة بطولة الألعاب الإلكترونية في الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري، وتُقام ذات البطولة في جدة خلال الفترة من 28 إلى 30 من ذات الشهر، مستهدفةً الفئات فوق 16 عام.
وشهدت الفعاليات الرياضية المصاحبة لموسم رمضان في النسخة السابقة، إقبالًا واسعًا من قبل محبي هذه الرياضات، إلى جانب حضور جماهيري كبير لتشجيع الفرق المشاركة في عدد من مناطق المملكة.
يُذكر أن وزارة الثقافة تنظم فعاليات موسم رمضان في نسخته الثانية تحت شعار "أنورت ليالينا" من 11 مارس الجاري، وحتى 9 أبريل المقبل، في عدد من المناطق، ضمن تجربة ثقافية واجتماعية ورياضية متكاملة تستهدف جميع فئات المجتمع.