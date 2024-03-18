"الثقافة" و"الرياضة" تستقبلان راغبي المشاركة في فعاليات "موسم رمضان" الرياضية

يستمر موسم رمضان 1445هـ في استقبال طلبات التسجيل للراغبين في الانضمام والمشاركة بالفعاليات الرياضية المصاحبة للموسم، التي تستهدف فئة كبيرة من محبي رياضات البادل، وكرة الطائرة، والألعاب الإلكترونية، وتنس الريشة، والتي تُنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الرياضة ضمن فعاليات الموسم في الرياض، وجدة، والدمام؛ لجذب أكبر عدد من محبي وهواة تلك الألعاب المرتبطة بالشهر الفضيل.