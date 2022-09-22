"قصي بن القنفذة" ذو التسعة أعوام يوجه 3 رسائل في اليوم الوطني

وجه الطالب "قصي إبراهيم المتحمي" ذو التسعة أعوام، والذي يدرس في الصف الرابع الابتدائي بالمدرسة السعودية في القنفذة، ثلاث رسائل بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، معبرًا فيها عن حبه لوطنه وقيادته وشعبه.
الطفل المتحمي وجه الرسالة الأولى للقيادة الرشيدة قائلاً: "لكم كل الحب والولاء والانتماء"، والثانية لأبطال الحد الجنوبي أصحاب التضحيات والبطولات: "سطرتم أروع الملاحم البطولية"، بينما الثالثة فوجهها لأبطال الصحة قائلاً: "تعاملكم مع جائحة كورونا أثبتم للعالم أن صحة المواطن أولاً، وذلك بعد توفيق الله ودعم القيادة".