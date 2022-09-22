مناطق

"قصي بن القنفذة" ذو التسعة أعوام يوجه 3 رسائل في اليوم الوطني

عبر عن حبه لـ"القيادة" وأشاد بدور "رجال الحد الجنوبي" وهنأ أبطال "الصحة"
الطالب قصي إبراهيم المتحمي
الطالب قصي إبراهيم المتحمي
عبدالله الراجحي
عبدالله الراجحي

وجه الطالب "قصي إبراهيم المتحمي" ذو التسعة أعوام، والذي يدرس في الصف الرابع الابتدائي بالمدرسة السعودية في القنفذة، ثلاث رسائل بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، معبرًا فيها عن حبه لوطنه وقيادته وشعبه.

الطفل المتحمي وجه الرسالة الأولى للقيادة الرشيدة قائلاً: "لكم كل الحب والولاء والانتماء"، والثانية لأبطال الحد الجنوبي أصحاب التضحيات والبطولات: "سطرتم أروع الملاحم البطولية"، بينما الثالثة فوجهها لأبطال الصحة قائلاً: "تعاملكم مع جائحة كورونا أثبتم للعالم أن صحة المواطن أولاً، وذلك بعد توفيق الله ودعم القيادة".

اليوم الوطني 92

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org