"قصي بن القنفذة" ذو التسعة أعوام يوجه 3 رسائل في اليوم الوطني

وجه الطالب "قصي إبراهيم المتحمي" ذو التسعة أعوام، والذي يدرس في الصف الرابع الابتدائي بالمدرسة السعودية في القنفذة، ثلاث رسائل بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، معبرًا فيها عن حبه لوطنه وقيادته وشعبه.