"كيف الرؤية"؟.. تجربة افتراضية للتوعية بأضرار التصلب المتعدد على العصب البصري

وأوضحت مدير التواصل المؤسسي بجمعية وسم يارا الحربي، أن هذه الفعالية فرصة للتواصل والتوازن بين المرضى والمهنيين الصحيين، كما تعزز الأمل والتفاؤل لدى المرضى وأفراد أسرهم.