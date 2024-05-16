"كيف الرؤية"؟.. تجربة افتراضية للتوعية بأضرار التصلب المتعدد على العصب البصري

نظمت جمعية وسم بالتعاون مع مركز الأندلس مول التجاري في جدة، فعالية توعوية حول تأثير التصلب المتعدد تحت عنوان "كيف الرؤية؟"، بحضور واسع من العاملين في المركز والزوار.
وتهدف الفعالية إلى زيادة الوعي وتسليط الضوء على تأثير المرض على العصب البصري للمريض.
وقد تم اتاحة الفرصة للزوار بتجربة ركن "كيف الرؤية" الذي يحتوي على تجربة افتراضية لضبابية وازدواجية البصر التي يشعر بها المريض.
وأبدى الحضور إعجابهم الشديد بالمعلومات المقدمة والجهود التي تبذلها الجمعيات الصحية في مجال التوعية والتثقيف.
وأوضحت مدير التواصل المؤسسي بجمعية وسم يارا الحربي، أن هذه الفعالية فرصة للتواصل والتوازن بين المرضى والمهنيين الصحيين، كما تعزز الأمل والتفاؤل لدى المرضى وأفراد أسرهم.
وأكدت على أن الجمعية تهدف إلى بناء مجتمع قوي يدعم المصابين بالتصلب المتعدد ويعمل على تحسين جودة حياتهم.
وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة فعاليات برنامج "جدة برتقالي" التوعوي بمرض التصلب المتعدد، والذي تنظمه الجمعية خلال شهر مايو من كل عام.