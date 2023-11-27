محافظ الليث يترأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية

شدد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني رئيس لجنة الدفاع المدني الفرعية على أهمية تعزيز سائر وسائل واشتراطات السلامة التي تُسهم في حفظ الأرواح والممتلكات، جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الاثنين، في مقر المحافظة، اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية، بحضور مديري ورؤساء الجهات الحكومية ذات العلاقة.
واطَّلع محافظ الليث خلال الاجتماع على ما تمَّ تنفيذه من توصيات سابقة مرتبطة بالسَّلامة العامة، وجرى مناقشة خُطط الجهات الحكومية المساندة في تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ، وعند هُطول الأمطار، وضرورة الاستعداد والتنسيق الدائم بينها في أعمال اللجنة.
وتم استعراض نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها لمشروعات درء أخطار السيول والسدود وتصريف مياه الأمطار؛ ومنها بدء العمل بمشروع سد وادي الليث الذي تصل القدرة الاستيعابية له أكثر من (84) مليون متر مكعب، وتبلغ مساحة الحوض التجميعي للوادي عند موقع السد نحو (1890) كيلو مترًا مربعًا، وطول السد (420) مترًا، فيما يبلغ ارتفاعه (45) مترًا؛ ومشروع الجدار الاسـتنادي بوادي الليث والذي يمتد لمسافة 1600 متر بارتفاع 4 أمتار ونصف المتر والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 97 %؛ كما تطرق الاجتماع إلى مدى التزام المستودعات بالاشتراطات والتعليمات.