محافظ الليث يترأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية

وتم استعراض نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها لمشروعات درء أخطار السيول والسدود وتصريف مياه الأمطار؛ ومنها بدء العمل بمشروع سد وادي الليث الذي تصل القدرة الاستيعابية له أكثر من (84) مليون متر مكعب، وتبلغ مساحة الحوض التجميعي للوادي عند موقع السد نحو (1890) كيلو مترًا مربعًا، وطول السد (420) مترًا، فيما يبلغ ارتفاعه (45) مترًا؛ ومشروع الجدار الاسـتنادي بوادي الليث والذي يمتد لمسافة 1600 متر بارتفاع 4 أمتار ونصف المتر والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 97 %؛ كما تطرق الاجتماع إلى مدى التزام المستودعات بالاشتراطات والتعليمات.