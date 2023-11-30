"صحة عسير" تكرم عدداً من منسوبيها الفائزين بجائزة "أثر" في خدمة المرضى

كرّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير المكلف الدكتور صالح هادي العمير، بمقر المديرية عدداً من منسوبي صحة عسير الفائزين بجائزة "أثر" تقديراً لحصولهم على إشادات إيجابية من المستفيدين ومن زملائهم في العمل.
وتم التكريم بحضور فريق العمل من إدارة تجربة المريض؛ نظير جهودهم المميزة التي كان لها الأثر الإيجابي في تجربة المريض.
وأثنى الدكتور "العمير" على جهود المكرمين وشكر لهم تميزهم في العمل، وأسهم ذلك الأثر الفعال في حصولهم على شهادات التقدير والتكريم، مؤكداً استمرار الحرص على التطوير والمحافظة على تحسين تجربة المريض والاهتمام بها؛ لتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين.