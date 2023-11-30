"صحة عسير" تكرم عدداً من منسوبيها الفائزين بجائزة "أثر" في خدمة المرضى

وأثنى الدكتور "العمير" على جهود المكرمين وشكر لهم تميزهم في العمل، وأسهم ذلك الأثر الفعال في حصولهم على شهادات التقدير والتكريم، مؤكداً استمرار الحرص على التطوير والمحافظة على تحسين تجربة المريض والاهتمام بها؛ لتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين.