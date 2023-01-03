الهلال الأحمر بمكة يباشر 39756 ألف بلاغ خلال ديسمبر الماضي

ويبلغ عدد المراكز بمنطقة مكة المكرمة 98 مركزًا، تعمل على مدار الساعة؛ منها 24 مركزًا بمحافظة الطائف، و36 مركزًا بمحافظة جدة، و38 مركزًا تابعًا للعاصمة المقدسة بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب طوارئ.