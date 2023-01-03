الهلال الأحمر بمكة يباشر 39756 ألف بلاغ خلال ديسمبر الماضي

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، عن إحصائية الحالات التي باشرتها خلال شهر ديسمبر من عام 2022م، والتي تضمنت 39756 بلاغًا تجاوبت معها الفِرَق الإسعافية.
ووفق الإحصائية، فقد تم نقل 13854 حالة إلى المنشآت الطبية المختلفة؛ فيما تنوعت البلاغات ما بين حوادث مرورية وحالات مرضية تعاملت معها الفِرَق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة، وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.
وتمتلك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، أسطولًا إسعافيًّا مجهزًا بأحدث التقنيات الإسعافية لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، يتكون من عدة حافلات وعربات مجهزة تجهيزًا كاملًا للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بما يشمل "طويق وحدة الإصابات المتعددة- الثريا مركز القيادة المتنقلة- هداج وحدة إسناد الكوارث- سند التموين الطبي".
وتعتمد الهيئة كذلك على مركبات الإسعاف وعربات الدفع الرباعي وعربات الجولف والدراجات النارية.
ويبلغ عدد المراكز بمنطقة مكة المكرمة 98 مركزًا، تعمل على مدار الساعة؛ منها 24 مركزًا بمحافظة الطائف، و36 مركزًا بمحافظة جدة، و38 مركزًا تابعًا للعاصمة المقدسة بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب طوارئ.
وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبع مساره.
ويتيح التطبيق للفِرَق الإسعافية الاستدلال على موقع المُبلِغ، ويوفر أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى، إضافة إلى العديد من المميزات.