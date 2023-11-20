"الشتاء مسائل وآداب".. "الشؤون الإسلامية" تطلق سلسلة محاضرات دعوية بجوامع ومساجد نجران

يطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الخميس القادم، برنامجًا دعويًّا بعنوان" الشتاء مسائل وآداب"؛ حيث تبدأ أولى هذا البرنامج بمحاضرة يقدّمها المدير العام لفرع الوزارة بنجران الشيخ مشعل بن سالم العتيبي، عن "أحكام الشتاء والبرد" بجامع خادم الحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء، وكذلك محاضرتين يلقيهما الشيخ حسن الجليل عن شرح حديث "اشتكت النار إلى ربها"، في مسجد أبو أيوب الأنصاري بعد صلاة المغرب، ومحاضرة عن "صور مَن تيسير الشريعة في فصل الشتاء"، بجامع محمد آل الشيخ بعد صلاة العشاء.