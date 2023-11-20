"الشتاء مسائل وآداب".. "الشؤون الإسلامية" تطلق سلسلة محاضرات دعوية بجوامع ومساجد نجران

يطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الخميس القادم، برنامجًا دعويًّا بعنوان" الشتاء مسائل وآداب"؛ حيث تبدأ أولى هذا البرنامج بمحاضرة يقدّمها المدير العام لفرع الوزارة بنجران الشيخ مشعل بن سالم العتيبي، عن "أحكام الشتاء والبرد" بجامع خادم الحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء، وكذلك محاضرتين يلقيهما الشيخ حسن الجليل عن شرح حديث "اشتكت النار إلى ربها"، في مسجد أبو أيوب الأنصاري بعد صلاة المغرب، ومحاضرة عن "صور مَن تيسير الشريعة في فصل الشتاء"، بجامع محمد آل الشيخ بعد صلاة العشاء.
يأتي ذلك بالإضافة إلى محاضرتين للشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي عن شرح حديث "الشتاء ربيع المؤمن" بجامع عليان العمر بعد صلاة المغرب، ومحاضرة عن "أحكام الشتاء والمطر" بجامع البخاري بعد صلاة العشاء.
ويتضمن البرنامج محاضرتين عن "مخالفات الصلاة في الشتاء" في جامع العسكري بعد صلاة المغرب، وأيضًا محاضرة بعنوان "من أحكام الشتاء" بجامع طارق بن زياد بعد صلاة العشاء، يقدمهما الشيخ عبدالله الجابري، إلى جانب محاضرتين يلقيهما الشيخ علي الحارثي عن "أحكام المسح على الخفين" بجامع بلال بن رباح بعد صلاة المغرب، وأيضًا شرح حديث "الشتاء ربيع المؤمن" بجامع الصحابة بعد صلاة العشاء.
ويأتي هذا البرنامج استمرارًا لأدوار الفرع المجتمعية لتوعية المجتمع بأمور دينهم ودنياهم، وحرصًا من الفرع على تكثيف البرامج الدعوية والتثقيفية وفق خطط وأهداف الوزارة بتفعيل مسؤوليتها تجاه المجتمع.