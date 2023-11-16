"كيان" للأيتام و"الملك سلمان للإسكان الخيري" توقّعان مذكرةَ تفاهم

وقّعت جمعيةُ "كيان" للأيتام، اليوم الخميس، مذكرةَ تفاهم، مع جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري.
وتهدف المذكرة إلى خدمة ودعم المستفيدين من أبناء "كيان"، وتوسيع الشراكة والتعاون الاستراتيجي، وتحقيق الخطوات الممكنة في مشروع "استحقاق" لتعظيم الأثر والفائدة لهم.
جاء ذلك امتدادًا لمسيرة العطاء وتوقيع الشراكات مع الجهات الأكثر تأثيرًا في المسؤولية المجتمعية والعطاء الإنساني، ولتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تحسين الخدمات المجتمعية والارتقاء بها؛ لتحقيق أثر أعمق على المستفيدين وتحقيق منظومة تنموية شاملة.
مثّل جمعيةَ "كيان" للأيتام رئيسُ مجلس الإدارة سمها الغامدي، وجمعيةَ الملك سلمان للإسكان الخيري الأمينُ العام المهندس أحمد البديع، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة "كيان" نورة الفايز، والمدير التنفيذي بالجمعية رياض العبد الكريم.
وتعمل جمعية "كيان" على تنمية وتمكين الأيتام ذوي الظروف الخاصة، وتبذل جهودًا كبيرة ليعيشوا كغيرهم من أفراد المجتمع.
فيما أسّست جمعيةُ الملك سلمان للإسكان الخيري، المشروعَ الوطني بوابة "استحقاق"، الذي يساهم في تحقيق أهداف الرؤية المتعلقة بتمكين القطاع غير الربحي.
وتستهدف البوابةُ تطويرَ آلية البحث الاجتماعي والتدخل التنموي للعاملين بالجمعيات الأهلية، وفق منهجية علمية تم تصميمها، وتحقق الانتقال من الرعوية إلى التنموية، وتساهم في توفير فرص التكامل بين منظمات القطاع غير الربحي؛ لتحقيق شراكة استراتيجية، وتعاون مثمر بين الطرفين في جميع المجالات، تخدم المستفيدين؛ لذا اتفق الطرفان، وهما بكامل الأهلية المعتبرة نظامًا وشرعًا، على إبرام هذه المذكرة لتأطير التعاون بينهما.
وقال المدير التنفيذي بجمعية "كيان" رياض العبدالكريم: انطلاقًا من مبدأ المسؤولية الاجتماعية، وتعزيزًا لفكرة الشراكة المجتمعية المثمرة بين الجهات المختلفة، وانطلاقًا من مسؤولية "كيان "المجتمعية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة المشتركة، ولتحسين الخدمات والارتقاء بها لتحقيق أعمق الأثر على مستفيديها؛ تم ولله الحمد توقيعُ هذه المذكرة الهادفة.
وأضاف: نرجو للاتفاقية التوفيق والنجاح، بما يعود على الجمعيتين بالنماء والتمكين، وعلى أبناء "كيان" بالخير والسؤدد، متمنيًا دوام التعاون المثمر بين الطرفين في جميع المجالات.