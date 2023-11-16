"كيان" للأيتام و"الملك سلمان للإسكان الخيري" توقّعان مذكرةَ تفاهم

وتستهدف البوابةُ تطويرَ آلية البحث الاجتماعي والتدخل التنموي للعاملين بالجمعيات الأهلية، وفق منهجية علمية تم تصميمها، وتحقق الانتقال من الرعوية إلى التنموية، وتساهم في توفير فرص التكامل بين منظمات القطاع غير الربحي؛ لتحقيق شراكة استراتيجية، وتعاون مثمر بين الطرفين في جميع المجالات، تخدم المستفيدين؛ لذا اتفق الطرفان، وهما بكامل الأهلية المعتبرة نظامًا وشرعًا، على إبرام هذه المذكرة لتأطير التعاون بينهما.