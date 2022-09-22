في يوم الوطن.. مدير صحة الطائف مهنئا القيادة: هي لنا دار فخر نعانق من خلاله المجد

وتفصيلاً، قال في كلمته بهذه المناسبة: "عام جديد وصفحة مضيئة، وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له – بإذن الله – الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه، تعيد إلى الأذهان عظمة الإنجاز، ويجسد نعمة لم شمل هذه البلاد تحت راية التوحيد، ومن خلال شعار هذا العام (هي لنا دار)، نعم هي لنا دار فخر نعانق من خلاله المجد كل عام، هي دار عمادها الإنسان،‏ رؤيتها الصدق والوضوح والإخلاص، لإعمارها بحب ووفاء، والارتقاء بها للمجد و العليا، فمنذ قيامها وفي غضون أعوام وجيزة خطت بلادنا خطوات حضارية لتحتل موقعاً مرموقاً بين دول العالم أجمع في جميع المجالات"