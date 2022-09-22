في يوم الوطن.. مدير صحة الطائف مهنئا القيادة: هي لنا دار فخر نعانق من خلاله المجد

رفع مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 92م.
وتفصيلاً، قال في كلمته بهذه المناسبة: "عام جديد وصفحة مضيئة، وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له – بإذن الله – الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه، تعيد إلى الأذهان عظمة الإنجاز، ويجسد نعمة لم شمل هذه البلاد تحت راية التوحيد، ومن خلال شعار هذا العام (هي لنا دار)، نعم هي لنا دار فخر نعانق من خلاله المجد كل عام، هي دار عمادها الإنسان، رؤيتها الصدق والوضوح والإخلاص، لإعمارها بحب ووفاء، والارتقاء بها للمجد و العليا، فمنذ قيامها وفي غضون أعوام وجيزة خطت بلادنا خطوات حضارية لتحتل موقعاً مرموقاً بين دول العالم أجمع في جميع المجالات"
وأضاف القحطاني "إن يومنا الوطني مناسبة مهمة نتذكر فيها نعم الله علينا، ونحن نرى وطننا الكريم يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو في جميع المجالات ومنها المجال الصحي، وبفضل الله ثم الدعم والرعاية الكريمة من لدن ولاة الأمر – يحفظهم الله - واكبت وزارة الصحة ممثلة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف التقدم والتطوّر فأولت عناية فائقة في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع التي تخدم أهالي المحافظة، وزيادة الاهتمام بالجودة النوعية والتوسع في التخصصات التي تحتاجها مسيرة التنمية".
واختتم القحطاني كلمته سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز– يحفظهما الله-، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها".