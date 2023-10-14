"البيئة" تطلق ورشة "تقييم الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمنتجات العلفية" بجدة

نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمنطقة مكة المكرمة، ورشة عمل متخصصة تحت عنوان: "تقييم الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمنتجات العلفية"، واستهدفت هذه الورشة مربي المواشي في محافظة جدة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الورشة تأتي في إطار الجهود المشتركة التي تقوم بها الوزارة للتوعية بأهمية الأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية وذلك لرفع الكفاءة الإنتاجية للماشية، وتشجيع وتحفيز المربين على استخدامها، وذلك ضمن إطار الحملة التوعوية للتعريف بمزايا الأعلاف المتكاملة في خفض تكاليف الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية في المدخلات العلفية المستخدمة في التغذية التقليدية من الهدر.
من جهته أوضح مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس جمعان بن علي الزهراني أن الوزارة تعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة على دعم المربين لاستخدام الأعلاف المتكاملة في تغذية مواشيهم، والتعريف بأهمية الأعلاف المتكاملة من الناحية الإنتاجية والاقتصادية والبيئية، وتقديم الدعم لزيادة عدد المستثمرين في مجال الإنتاج الحيواني، وذلك بالتعاون مع وكالة الزراعة – الإدارة العامة للإنتاج الحيواني.
وأوضح "الزهراني" أن برنامج الورشة يأتي امتدادًا للمحاضرات السابقة، ويستعرض "نتائج تقييم الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمنتجات العلفية"، وقدمه الدكتور إبراهيم الحيدري من جامعة الملك سعود، واستعرض البرنامج الوطني لتطوير الثروة الحيوانية، وقدمه الاستشاري في تغذية الحيوان في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الغنيم.
وقدم عاصم الشنبري، من الشركة المتحدة لصناعة الأعلاف محاضرة عن الألياف الطويلة: تقنية التصنيع واحتياج الحيوان.