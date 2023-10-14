"البيئة" تطلق ورشة "تقييم الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمنتجات العلفية" بجدة

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الورشة تأتي في إطار الجهود المشتركة التي تقوم بها الوزارة للتوعية بأهمية الأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية وذلك لرفع الكفاءة الإنتاجية للماشية، وتشجيع وتحفيز المربين على استخدامها، وذلك ضمن إطار الحملة التوعوية للتعريف بمزايا الأعلاف المتكاملة في خفض تكاليف الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية في المدخلات العلفية المستخدمة في التغذية التقليدية من الهدر.