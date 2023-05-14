افتراضيًّا.. "الشريف" يُدشِّن ملتقى الموهوبين الثاني 2023م بالطائف

واستعرض الملتقى في يومه الأول ثلاث جلسات، تحدث في الجلسة الأولى الدكتور مرضي الزهراني عن دور مراكز الابتكار، ودور الريادة في استثمار المواهب، فيما تحدث في الجلسة الثانية الأستاذ الدكتور فرتاج الزوين عن قيود اكتشاف الموهبة ورعايتها، وسبل التحرر منها، واختُتمت جلسات اليوم الأول بالجلسة الثالثة للدكتور جزاء العصيمي عن الاختبارات الدولية، وأثرها في اكتشاف وتنمية المواهب.