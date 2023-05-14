افتراضيًّا.. "الشريف" يُدشِّن ملتقى الموهوبين الثاني 2023م بالطائف

دشَّن اليوم المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، الدكتور فهد بن ماجد الشريف، ملتقى الموهوبين الثاني افتراضيًّا 2023م، الذي تُنظّمه إدارة الموهوبين للبنين بحضور المساعد للشؤون التعليمية بنين، وعدد من القيادات التعليمية والمهتمين بمجال رعاية الموهوبين.
ويناقش المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين 6 محاور في مجال الموهبة والإبداع، تُسلِّط الضوء على أفضل التجارب والبحوث في مجال رعاية وتعليم الموهوبين، والكشف عن التقدم الناتج من استخدام التقنية في هذا المجال، مع الإسهام في توعية المجتمع بخصائص الموهوبين، بمشاركة العديد من الأكاديميين والمختصين في مجال رعاية واكتشاف وتعليم وإعداد برامج الموهوبين.
وأكد "الشريف" في كلمته أن الطلبة الموهوبين هم قادة المستقبل وركيزته في نهضته ورقيه، والموقد الأهم لتحقيق رؤية 2030، الذي جعل من المعرفة مدخلاً رئيسيًّا للتطور، واستثمار رأس ماله الفكري، وصنع جسورًا لبلوغ المواقع المتقدمة في أرجاء العالم في المعرفة والموهبة والإبداع ومنصات التتويج.
وشدد "الشريف" على أن "تعليم الطائف" يعمل على دعم المواهب، وتوفير البيئات الإبداعية والمحفزة، وتسخيرها لخدمة الطلاب والطالبات لتحقيق أهداف وزارة التعليم ورؤيتها في تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار؛ بما يعزز تحقيق الرؤية الوطنية.
وأوضح "الشريف" أن ملتقى الموهوبين الافتراضي الثاني تجسيد عملي؛ باعتباره يهدف إلى تسليط الضوء على أفضل التجارب والبحوث في مجال رعاية وتعليم الموهوبين.. مقدمًا خالص شكره للمتحدثين والمنظمين للملتقى.
واستعرض الملتقى في يومه الأول ثلاث جلسات، تحدث في الجلسة الأولى الدكتور مرضي الزهراني عن دور مراكز الابتكار، ودور الريادة في استثمار المواهب، فيما تحدث في الجلسة الثانية الأستاذ الدكتور فرتاج الزوين عن قيود اكتشاف الموهبة ورعايتها، وسبل التحرر منها، واختُتمت جلسات اليوم الأول بالجلسة الثالثة للدكتور جزاء العصيمي عن الاختبارات الدولية، وأثرها في اكتشاف وتنمية المواهب.