"إسلامية نجران" تنظّم دورة "تصحيح التلاوة" للنساء

نظّم فرعُ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلًا في قسم الدعوة والإرشاد النسائي؛ دورةَ تصحيح التلاوة من القرآن الكريم وحفظ جزء عم.
يذكر أن الدورة استمرّت لمدة شهرين، بمشاركة الفرق النسائية من كل إدارات وأقسام الفرع، بإشرافٍ من قسم الدعوة والإرشاد، ومتابعة مستمرّة من مدير عام الفرع. فيما حصلت أربع مشاركات على مراكز متقدّمة.
وقال مدير الفرع الشيخ مشعل بن سالم العتيبي: إن تلك الدورة ضمن رسالة الدعوة إلى الله تعالى، التي تنفذها الوزارة.
وأضاف "العتيبي": أن هذه البرامج والأنشطة تأتي في إطار جهود وأعمال توعية المرأة المسلمة بأمور دينها ودنياها، حاثًّا النساء على طلب العلم النافع ونشره في الأوساط النسائية.