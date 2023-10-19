"إسلامية نجران" تنظّم دورة "تصحيح التلاوة" للنساء

يذكر أن الدورة استمرّت لمدة شهرين، بمشاركة الفرق النسائية من كل إدارات وأقسام الفرع، بإشرافٍ من قسم الدعوة والإرشاد، ومتابعة مستمرّة من مدير عام الفرع. فيما حصلت أربع مشاركات على مراكز متقدّمة.