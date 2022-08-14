"زراعة عسير" تختم فعاليات القافلة الزراعية الإرشادية الثانية

وتفصيلًا: أكملت القافلة فعالياتها خلال ثلاثة أيام في مدينة أبها وسط حضور كثيف وتفاعل كبير وورش منوعة في الزراعة والعسل؛ حيث شهد اليوم الأخير زخمًا وزيارات لأجنحة القافلة المكونة من 50 جناحًا، إضافة للاستمتاع بالفلكلور الشعبي والهدايا والمشروبات المجانية على مدى 3 أيام، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.