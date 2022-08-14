"زراعة عسير" تختم فعاليات القافلة الزراعية الإرشادية الثانية

اختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير، مساء أمس، فعاليات القافلة الزراعية الإرشادية بنسختها الثانية بتكريم المشاركين والمزارعين والنحالين والأسر المنتجة، وبحضور مدير إدارة الزراعة بفرع الوزارة بالمنطقة المهندس علي سلطان آل عبدالرحمن.
وتفصيلًا: أكملت القافلة فعالياتها خلال ثلاثة أيام في مدينة أبها وسط حضور كثيف وتفاعل كبير وورش منوعة في الزراعة والعسل؛ حيث شهد اليوم الأخير زخمًا وزيارات لأجنحة القافلة المكونة من 50 جناحًا، إضافة للاستمتاع بالفلكلور الشعبي والهدايا والمشروبات المجانية على مدى 3 أيام، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وقدمت القافلة النصائح الإرشادية للمزارعين والمهتمين بهذا المجال، وتم إطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية وندوات وورش عمل موزعة على مدار الثلاثة الأيام، وتعديل ممارسات المزارعين نحو الأسلوب الأمثل في تطبيق التقنيات الحديثة، وإكسابهم المهارات اللازمة.
جدير بالذكر أن فعاليات القافلة تعد استكمالًا لمسيرة النجاح التي حقّقتها القافلة في مراحلها السابقة، وتشمل فعاليات القافلة العديد من النشاطات والندوات والعروض وورش العمل.