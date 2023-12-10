بمشاركة نخبة من المختصّين بالمملكة.. اختتام فعاليات الملتقى الأول لجمعيات التوحّد

تحت رعاية الأمير سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور الرئيس التنفيذي لمجلس الجمعيات الأهلية عبدالمجيد الدهمشي؛ اختتم أمس السبت الملتقى الأول لجمعيات التوحّد بتنظيم من اللجنة التنسيقية لجمعيات التوحّد.
جاء الملتقى لدعم وتمكين جمعيات التوحّد على مستوى المملكة للتطوير منها، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لذوي التوحد وأسرهم، إضافة إلى دعم ومساندة الجمعيات التخصّصية المتعثرة والاستفادة من الجمعيات المتميزة وتمكينها من مواكبة التطورات التقنية وتعزيز التحول الرقمي.
وشهد الملتقى عدداً من الجلسات الحوارية التي تناقش أبرز التحديات التي يواجهها القطاع وعرض أبرز التجارب المميزة.
وجرى توقيع عدد من الاتفاقيات التي تخدم قطاع جمعيات التوحّد لتمكنها من المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وفي ختام الملتقى تمّ تكريم المتحدثين وضيوف الجلسات الحوارية والجهات المشاركة والراعية بدروع تذكارية.