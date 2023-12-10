بمشاركة نخبة من المختصّين بالمملكة.. اختتام فعاليات الملتقى الأول لجمعيات التوحّد

جاء الملتقى لدعم وتمكين جمعيات التوحّد على مستوى المملكة للتطوير منها، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لذوي التوحد وأسرهم، إضافة إلى دعم ومساندة الجمعيات التخصّصية المتعثرة والاستفادة من الجمعيات المتميزة وتمكينها من مواكبة التطورات التقنية وتعزيز التحول الرقمي.