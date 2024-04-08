بواقع 200 ريال لكل يتيم.. جمعية إنسان تُسعد 10 آلاف طفل بهدية العيد

وقد رصدت الجمعية مليوني ريال لهذا المشروع بواقع (200) ريال لكل يتيم ويتيمة، وسوف يستفيد من هذا المشروع 10.000 طفل، لرسم البسمة على محياهم، ومشاركتهم فرحة العيد، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم، حيث سيتم إيداع مبالغ الهدية في حسابات الأسر البنكية، وتحقق هذه الطريقة قيمة من قيم الجمعية وهي (حفظ كرامة اليتيم).