بواقع 200 ريال لكل يتيم.. جمعية إنسان تُسعد 10 آلاف طفل بهدية العيد

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) مشروع هدية العيد لأبنائها المستفيدين في مختلف فروعها البالغ 21 فرعًا في مدينة الرياض ومحافظاتها.
وقد رصدت الجمعية مليوني ريال لهذا المشروع بواقع (200) ريال لكل يتيم ويتيمة، وسوف يستفيد من هذا المشروع 10.000 طفل، لرسم البسمة على محياهم، ومشاركتهم فرحة العيد، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم، حيث سيتم إيداع مبالغ الهدية في حسابات الأسر البنكية، وتحقق هذه الطريقة قيمة من قيم الجمعية وهي (حفظ كرامة اليتيم).
وحثّت الجمعية رجال الأعمال والمتبرعين على المساهمة في مشروع هدية العيد، وتجسيد المسؤولية الاجتماعية، والتكاتف بين أفراد المجتمع الواحد، من خلال التبرع بقيمة الهدية، وإيداع المبلغ في حسابات الجمعية، أو زيارة أحد فروع الجمعية أو التبرع عن طريق منصة إنسان https://ensan.sa/ar/shop/104