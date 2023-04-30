أمير تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وبادل أميرُ المنطقة الجميعَ التهنئةَ بهذه المناسبة السعيدة، سائلًا المولى القدير أن يتقبّل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، منوهًا إلى ‏الجهود المبذولة من منسوبي الإمارة، والتي أسهمت في تحقيق العديد من المكتسبات والمنجزات، وكذلك الريادة والتميُّز بين إمارات المناطق، والتي كان هدفها الأساسي هو خدمة المواطن والمقيم.