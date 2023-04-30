أمير تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة بمناسبة عيد الفطر المبارك

استقبل أميرُ منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة اليوم؛ وكيلَ إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ووكلاء الإمارة المساعدين، ومديري العموم، ورؤساء الأقسام، ومنسوبي الإمارة، الذين قدّموا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وبادل أميرُ المنطقة الجميعَ التهنئةَ بهذه المناسبة السعيدة، سائلًا المولى القدير أن يتقبّل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، منوهًا إلى الجهود المبذولة من منسوبي الإمارة، والتي أسهمت في تحقيق العديد من المكتسبات والمنجزات، وكذلك الريادة والتميُّز بين إمارات المناطق، والتي كان هدفها الأساسي هو خدمة المواطن والمقيم.
وحثّ أميرُ المنطقة الجميعَ على بذل المزيد من الجهد وإنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، حفظهما الله.