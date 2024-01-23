"جامعة أم القرى" تنظِّم الملتقى العلمي لأبحاث الحجّ والعمرة.. فبراير المقبل

تستعدُّ جامعة أم القرى، ممثَّلة في معهد خادم الحرمين الشَّريفين لأبحاث الحجّ والعمرة والزّيارة، لتنظيم الملتقى العلمي الثَّالث والعشرين لأبحاث الحجّ والعمرة والزّيارة، يومي 14 و15 فبراير المقبل، في المدينة المنوَّرة، تحت شعار "التَّميُّز الصِّحّي في خدمة ضيوف الرَّحمن".