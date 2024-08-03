مدير تعليم الطائف يُرحِّب بالهيئة الإدارية في المدارس

أنهت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف استعداداتها كافة لعودة مديري المدارس والهيئتين الإدارية والإشرافية في المدارس.
ورحَّب مدير التعليم في محافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، في رسالة موجهة، تنشرها "سبق"، بعودة مديري المدارس والهيئة الإدارية من المشرفين والمشرفات، ومنسوبي ومنسوبات مكتب التعليم، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، والتشكيلات المدرسية، غدًا الأحد 29 محرم 1446هـ استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي الجديد.
وقال: "نرحب بعودتكم إلى ميادين العطاء، ونجدد الثقة في جهودكم العالية. وبطموحاتكم التي تعانق السماء نصنع مستقبل الوطن، ونحقق أمنيات الأجيال عبر تصميم رحلة تعليمية متكاملة مليئة بالجدية والإبداع، وقادرة على تحقيق مستهدفاتنا الوطنية، محققة تطلعات قيادتنا، وقادرة على مواكبة التطور الحضاري، وقيادة التغيير نحو الغد المشرق".