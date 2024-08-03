مدير تعليم الطائف يُرحِّب بالهيئة الإدارية في المدارس

ورحَّب مدير التعليم في محافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، في رسالة موجهة، تنشرها "سبق"، بعودة مديري المدارس والهيئة الإدارية من المشرفين والمشرفات، ومنسوبي ومنسوبات مكتب التعليم، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، والتشكيلات المدرسية، غدًا الأحد 29 محرم 1446هـ استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي الجديد.