أمير الباحة يدشن مبادرة "جهاز الإنعاش القلبي" وينوه بجهود الهلال الأحمر

دشّن أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة اليوم، إحدى مبادرات هيئة الهلال الأحمر السعودي "جهاز الإنعاش القلبي"، بحضور مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة الدكتور ثامر إسماعيل يتيم.
وتأتي هذه المبادرة كتجسيد للشراكة بين إمارة المنطقة وفرع الهيئة لتعزيز السلامة بمقر الإمارة، حيث تعد أبرز أهداف هذا المشروع زيادة فرص البقاء على قيد الحياة لمن يُصابون بتوقف القلب المفاجئ.
واستمع أمير منطقة الباحة إلى شرح مفصل عن أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي الكهربائي، والتقى عددًا من منسوبي ومنسوبات إمارة المنطقة الذين تم تأهيلهم الى دورات سفير الحياة.
ونوه أمير المنطقة بالجهود الإنسانية والأعمال التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر السعودي في سبيل تعزيز وسائل الوقاية والسلامة للمرضى والمصابين والتي كان لها انعكاس على سلامة وصحة المرضى والمصابين الذين يتعرضون للحالات الطارئة.
بعد ذلك شهد أمير المنطقة توقيع عدد من الشراكات المجتمعية بين هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة والمديرية العامة للشؤون الصحية والعيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن ومركز التأهيل الشامل وفريق أبشر التطوعي لتدعيم العمل الإنساني الذي يقوم به.