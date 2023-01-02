أمير الباحة يدشن مبادرة "جهاز الإنعاش القلبي" وينوه بجهود الهلال الأحمر

‏‎واستمع أمير منطقة الباحة إلى شرح مفصل عن أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي الكهربائي، والتقى عددًا من منسوبي ومنسوبات إمارة المنطقة الذين تم تأهيلهم الى دورات سفير الحياة.