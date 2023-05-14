جازان.. وفد من "هيئة التراث" يزور "تطوير وتعمير المناطق الجبلية" بالمنطقة

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، المهندس ظافر بن عايض الفهاد، في مكتبه أمس الأحد، مدير فرع هيئة التراث بجازان فيصل خواجي، ومدير إدارة الحفظ والترميم بوزارة الثقافة، المهندس سالم الكربي والفريق المرافق له.