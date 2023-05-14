جازان.. وفد من "هيئة التراث" يزور "تطوير وتعمير المناطق الجبلية" بالمنطقة

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، المهندس ظافر بن عايض الفهاد، في مكتبه أمس الأحد، مدير فرع هيئة التراث بجازان فيصل خواجي، ومدير إدارة الحفظ والترميم بوزارة الثقافة، المهندس سالم الكربي والفريق المرافق له.
واستمع إلى شرحٍ عن برامج ونشاطات هيئة التراث في المناطق الجبلية، ودورها في تفعيل وتعزيز المفهوم التراثي، كما تم مناقشة أوجه التعاون بين الهيئتين في تطوير وتأهيل المواقع الأثرية، للحفاظ على التراث الثقافي بالمحافظات الجبلية.
ونوه "الفهاد" باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- في إبراز تراث المملكة العريق، والحرص على تواصل هذا الموروث الحضاري بين أبناء الوطن، مبدياً تفاؤله بمستقبل المواقع والبرامج الأثرية والتراثية بالمنطقة، في ظل دعم القيادة ووفق رؤية السعودية 2030.