بسبب الأمطار.. "سباقات الخيل" يعلن تأجيل النسخة الثانية لكأس الأمير خالد بن عبد الله

أعلن نادي سباقات الخيل تأجيل النسخة الثانية من كأس الأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن، مالك ومؤسس مزرعة "جودمنت" أبرز المؤسسات العالمية في تربية وإنتاج الخيل، والتي كان من المقرر عقدها مساء غدٍ السبت، بسبب استمرار هطول الأمطار على مدينة الرياض.
وفي التفاصيل، أوضح النادي أن السباق سيقام يوم الجمعة المقبل الموافق 13/01/2023، في الحفل رقم 83 بالشوط السادس من أمسية كؤوس الملوك، على أن يكون التسجيل المبدئي لشوط كأس الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن على ما هو عليه (27 جواداً).
وأضاف أنه سيتم إجراء قرعة شوط كأس الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، يوم الثلاثاء الموافق 10/01/2023، وفي حال الرغبة في تسجيل الجواد في أمسية كؤوس الملوك يتم سحب الجواد تلقائياً من كأس الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن.
وكان نادي سباقات الخيل قد أطلق النسخة الأولى من الكأس في يناير 2022م؛ عقب وفاة الأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن -رحمه الله-؛ تقديرًا لمسيرته المميزة كأحد أبرز ملّاك ومنتجي الخيل العالميين في العقود الأربعة الماضية؛ ولمنجزاته في مضامير الخيل العالمية.