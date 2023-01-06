بسبب الأمطار.. "سباقات الخيل" يعلن تأجيل النسخة الثانية لكأس الأمير خالد بن عبد الله

وفي التفاصيل، أوضح النادي أن السباق سيقام يوم الجمعة المقبل الموافق 13/01/2023، في الحفل رقم 83 بالشوط السادس من أمسية كؤوس الملوك، على أن يكون التسجيل المبدئي لشوط كأس الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن على ما هو عليه (27 جواداً).