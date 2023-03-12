"بيئة الخرمة" تنظم ورشة عن مكافحة "جعل النخيل"

وأضاف "السبيعي": كما تتعرض أشجار النخيل لفتك عدد من أنواع الحفارات التي تسبب لها أضرارًا بالغة، من أشهرها عنقر النخيل، والذي يفضل التربة الرملية، وينتشر في المزارع المهملة، ويكثر الخلط بينه وبين حشرة سوسة النخيل؛ لتشابههما في شكل اليرقة.