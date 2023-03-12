"بيئة الخرمة" تنظم ورشة عن مكافحة "جعل النخيل"

نظّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان "مكافحة جعل النخيل أو العنقر".
جاء ذلك في مزرعة المواطن عبدالرحمن محمد، بحضور مدير المكتب المهندس عبدالله خالد السبيعي.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة المهندس عبدالله بن خالد السبيعي: إن "عنقر النخيل" من الآفات التي تصيب جميع أنواع النخيل ويخلّف خسائر اقتصادية.
وأضاف "السبيعي": كما تتعرض أشجار النخيل لفتك عدد من أنواع الحفارات التي تسبب لها أضرارًا بالغة، من أشهرها عنقر النخيل، والذي يفضل التربة الرملية، وينتشر في المزارع المهملة، ويكثر الخلط بينه وبين حشرة سوسة النخيل؛ لتشابههما في شكل اليرقة.
وأوضح أن ورشة العمل تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات والندوات وورش العمل المزمع تنظيمها خلال الفترة المقبلة، وتستهدف المختصين من مهندسين وفنيين زراعيين، وكذلك المزارعين والمهتمين بشؤون الزراعة.
وألقى المهندس سعد العبيسي محاضرة للتعريف بالآفة وطرق الوقاية منها والحد من انتشارها ومكافحتها؛ ومنها: الغرس المتباعد بين النخيل، والاهتمام بنظافة المزرعة، والتخلص من مخلفات النخيل السابقة، والتسميد والري المتوازن، واستخدام المبيدات وقت الحاجة.