احتفاءً باليوم السعودي والعالمي للتطوع.. "الشهراني" يدشن مبادرة "وسام أفق" بمنطقة عسير

دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني، مبادرة "وسام أفق"، في نسخته الأولى التابعة لجمعية أفق لتطوير العمل للتطوعي بمنطقة عسير، بالشراكة مع مركز التنمية الاجتماعية بأبها، وبحضور منسوبي الوزارة والعديد من ممثلي الجمعيات من القطاع غير الربحي في المنطقة.
وسيكون مجال المبادرة لهذا العام 2023 "الابتكار في العمل التطوعي" احتفاءً بمناسبة اليوم السعودي والعالمي للتطوع.
تَخلل التدشين كلمة مدير مركز التنمية الاجتماعية بأبها، وكلمة المدير التنفيذي للجمعية، وفيلم تعريفي بمبادرة "وسام أفق"، ثم ختم التدشين بلقاء مفتوح مع مدير عام فرع الوزارة تَحدث فيه عن دور وزارة الموارد البشرية في نشر ثقافة العمل التطوعي وتنظيمه، ومن ثم تكريم عدد من الشخصيات المميزة في خدمة العمل التطوعي والجهات المنظمة.