احتفاءً باليوم السعودي والعالمي للتطوع.. "الشهراني" يدشن مبادرة "وسام أفق" بمنطقة عسير

تَخلل التدشين كلمة مدير مركز التنمية الاجتماعية بأبها، وكلمة المدير التنفيذي للجمعية، وفيلم تعريفي بمبادرة "وسام أفق"، ثم ختم التدشين بلقاء مفتوح مع مدير عام فرع الوزارة تَحدث فيه عن دور وزارة الموارد البشرية في نشر ثقافة العمل التطوعي وتنظيمه، ومن ثم تكريم عدد من الشخصيات المميزة في خدمة العمل التطوعي والجهات المنظمة.