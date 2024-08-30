"الخليف" يجتمع بمديري مكاتب وزارة البيئة بمحافظات منطقة مكة بالطائف

وبدأ الاجتماع بكلمة بين من خلالها بأن الهدف من الاجتماعات الدورية دعم جهود مكاتب المحافظات بمنطقة مكة المكرمة، والاطلاع على أعمالهم وانجازاتهم والوقوف على احتياجاتهم، ومحاولة تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم.