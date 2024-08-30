"الخليف" يجتمع بمديري مكاتب وزارة البيئة بمحافظات منطقة مكة بالطائف

عقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، اجتماعاً بمديري المكاتب بوزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بحضور مدير عام مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، وممثل الشركة الوطنية للخدمات الزراعية بمنطقة مكة المكرمة المهندس عادل بن مطلق الشيخ في مقر مكتب الوزارة بمحافظة الطائف.
وهدف الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين منظومة الوزارة.
وبدأ الاجتماع بكلمة بين من خلالها بأن الهدف من الاجتماعات الدورية دعم جهود مكاتب المحافظات بمنطقة مكة المكرمة، والاطلاع على أعمالهم وانجازاتهم والوقوف على احتياجاتهم، ومحاولة تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم.
كما تم مناقشة أبرز المستجدات في المهام والأعمال المشتركة مع مركز وقاء، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية وآلية التعاون والتكامل مع هذه الجهات الشقيقة لتقديم كافة الخدمات للمستفيدين على الوجه المطلوب في المرحلة القادمة.
وأكد الخليف في نهاية الاجتماع على جميع مديري المكاتب بالمحافظات، بذل المزيد من الجهد والعطاء في المرحلة القادمة لتعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيق كافة مستهدفات الوزارة المناطة لمنطقة مكة المكرمة.