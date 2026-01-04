العريفي يشكر "تعليم الطائف" ويشيد بتكامل التعليم والرياضة المدرسية

تلقى المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي خطاب شكر وتقدير من رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية الدكتور صالح العريفي، عبّر فيه عن اعتزازه بحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بما لمسه من رقي في التعامل واحترافية في الأداء، وحرص بالغ على دعم مسيرة التعليم والرياضة المدرسية على حد سواء.