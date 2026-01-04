العريفي يشكر "تعليم الطائف" ويشيد بتكامل التعليم والرياضة المدرسية

تلقى المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي خطاب شكر وتقدير من رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية الدكتور صالح العريفي، عبّر فيه عن اعتزازه بحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بما لمسه من رقي في التعامل واحترافية في الأداء، وحرص بالغ على دعم مسيرة التعليم والرياضة المدرسية على حد سواء.
وأكد العريفي في خطابه أن ما شهده من اهتمام بالتنظيم وثراء في الطرح وتبادل الرؤى يُجسّد وعيًا عميقًا بأهمية التكامل بين التعليم والرياضة المدرسية، ودورهما المحوري في تنمية قدرات الطلبة، وبناء جيل متوازن نعتز بقيمه وهويته الوطنية.
كما ثمّن التفاعل البناء والشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد وتعليم الطائف، متمنيًا استمرار هذا التعاون المثمر بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويُعزز من مكانة الرياضة المدرسية كرافد لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال.
من جانبه، ثمّن الدكتور الغامدي خطاب الشكر، مؤكدًا أن ما قامت به الإدارة يأتي ضمن نهجها الدائم في جميع المناسبات، ناقلًا شكره لجميع منسوبي ومنسوبات تعليم الطائف، ومؤملًا منهم الاستمرار في تقديم الأفضل بما يرقى بالعملية التعليمية ويحقق تطلعات القيادة.