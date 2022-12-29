تعليم عسير يحصد جائزة خليجية في فئة المعلم المتميز

يذكر أن جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز انطلقت في عام 2008، وأعلن عنها رسميًا في مقر "اليونسكو"، وتبلغ قيمتها قرابة المليون درهم، وتُمنح للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال التعليم ومنظمات المجتمع المدني العالمية، والمؤسسات المحلية والإقليمية التي تسهم في تحسين فعالية أداء المعلمين والمعلمات.