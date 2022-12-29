تعليم عسير يحصد جائزة خليجية في فئة المعلم المتميز

حصل المعلم محمد مفرح الشهراني من ثانوية أم القرى، بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، على جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على المستوى الخليجي، فئة "المعلم المتميز" في دورتها 25.
وقدم المدير العام للتعليم في المنطقة الدكتور أحمد العمري، التهنئة للفائز ولفريق العمل في المدرسة، ومركز عسير للتميز؛ لتحقيق هذا الإنجاز.
يذكر أن جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز انطلقت في عام 2008، وأعلن عنها رسميًا في مقر "اليونسكو"، وتبلغ قيمتها قرابة المليون درهم، وتُمنح للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال التعليم ومنظمات المجتمع المدني العالمية، والمؤسسات المحلية والإقليمية التي تسهم في تحسين فعالية أداء المعلمين والمعلمات.