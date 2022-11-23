محافظ جدة يرعى الحفل السنوي لجمعية وسم للتصلب المتعدد ويدشن موقعها الإلكتروني

رعى الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة مساء اليوم الحفلَ السنوي لجمعية وسم للتصلُّب المتعدِّد للعام 2022م كما قام بتدشين الموقع الإلكتروني للجمعية، وكرَّم الجهات الراعية. وذلك بمقرها في جامعة الأعمال والتكنولوجيا.
واستعرضت رئيس مجلس إدارة جمعية وسم للتصلب المتعدِّد الدكتورة فاطمة بنت سيحان الزهراني خلال الحفل الخدمات التي تقدمها الجمعية للمصابين بالتصلُّب المتعدِّد، من خلال تقديم الدعم والمساندة والتأهيل والعلاج والاستشارات للمرضى بالمنطقة، مشيرة إلى أن الجمعية أطلقت عدداً من المبادرات التي تهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع بمرض التصلُّب، والمصابين وذويهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ونوَّه رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان بالخدمات المهمة التي تقدِّمها جمعية وسم لمصابي التصلُّب المتعدِّد، والتثقيف والوعي للمصاب وعائلته، وحرصها على تنظيم العديد من الفعاليات المهتمة برفع الوعي بمرض التصلُّب المتعدِّد، والعديد من النشاطات التي تهدف إلى رفع وعي أكبر عدد ممكن من المجتمع السعودي.
وشدد عضو الجمعية بكر فيصل تونسي على أھمية المسؤولية المجتمعية والتعاون لمد جسور التواصل والتعاون المادي والمعنوي مع جمعية وسم لبناء وعي مجتمعي كامل عن التصلُّب اللويحي المتعدِّد تلتها فقرة عرض مسرحي بعنوان "حكاية أسرة" للطفلة لانا الجعيد.
يشار إلى أن جمعية وسم هي جمعية خيرية غير ربحية تُعنى بخدمة مرضى التصلُّب المتعدِّد، ومن أهم أهدافها رفع مستوى الوعي الصحي للفئة المستفيدة "مرضى التصلُّب المتعدِّد" وكذلك تقديم استشارات نفسية وإرشادية للمرضى وأهاليهم, كما تهدف الجمعية إلى تأهيل المصابين وذويهم للتعايش مع المرض, إلى جانب تقديم الدعم النفسي للمرضى وأهاليهم، وتوفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لغير القادرين، فضلاً عن المشاركة في مجال خدمة مرضى التصلُّب.