محافظ جدة يرعى الحفل السنوي لجمعية وسم للتصلب المتعدد ويدشن موقعها الإلكتروني

يشار إلى أن جمعية وسم هي جمعية خيرية غير ربحية تُعنى بخدمة مرضى التصلُّب المتعدِّد، ومن أهم أهدافها رفع مستوى الوعي الصحي للفئة المستفيدة "مرضى التصلُّب المتعدِّد" وكذلك تقديم استشارات نفسية وإرشادية للمرضى وأهاليهم, كما تهدف الجمعية إلى تأهيل المصابين وذويهم للتعايش مع المرض, إلى جانب تقديم الدعم النفسي للمرضى وأهاليهم، وتوفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لغير القادرين، فضلاً عن المشاركة في مجال خدمة مرضى التصلُّب.