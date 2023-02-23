"العتيبي" يرعى احتفاء "تعليم الزلفي" بيوم التأسيس ويشارك الطلاب فرحتهم

رعى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، برنامج احتفاء إدارة التعليم بالمحافظة بذكرى يوم التأسيس لهذا العام، تحت شعار "يوم بدينا"، بحضور مدير الإدارة محمد بن عبدالله الطريقي، وعددٍ من مديري ورؤساء القطاعات الحكومية والأمنية، وذلك بمقر التدريب الكشفي.