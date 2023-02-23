"العتيبي" يرعى احتفاء "تعليم الزلفي" بيوم التأسيس ويشارك الطلاب فرحتهم

رعى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، برنامج احتفاء إدارة التعليم بالمحافظة بذكرى يوم التأسيس لهذا العام، تحت شعار "يوم بدينا"، بحضور مدير الإدارة محمد بن عبدالله الطريقي، وعددٍ من مديري ورؤساء القطاعات الحكومية والأمنية، وذلك بمقر التدريب الكشفي.
وتنوعت أجنحة المدارس المشاركة في البرنامج الاحتفائي من خلال العروض الإنشادية وعروض الأزياء التقليدية والفنون التشكيلية التي تحكي قصة التأسيس وبطولات أئمة الدولة السعودية الأولى وغيرها من الفعاليّات والأنشطة التي حظيت بتفاعل واستحسان الحضور.
وثمَّن مدير إدارة التعليم محمد بن عبدالله الطريقي، مشاركة محافظ الزلفي أبنائه طلاب المدارس هذه الاحتفائية الوطنية معتبرها فرصة لأبنائنا من طلاب التعليم للتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بوطنهم وتاريخهم، مؤكدًا أن إحياء المناسبة يعزز الوعي والمعرفة لدى النشء بعمق تاريخ الدولة السعودية، إضافة إلى ترسيخ الاعتزاز بالوطن وقيادته وتاريخه.