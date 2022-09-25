محافظ شرورة يشارك المرضى المنومين فرحة اليوم الوطني 92

شَهِد محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، اليوم الأحد، احتفالية مستشفى شرورة العام، بمناسبة اليوم الوطني 92.
وشارك "العنزي" المرضى المنومين الفرحة، واطمأن على صحتهم في أقسام التنويم.
وكان في استقبال المحافظ ومديري الجهات الحكومية والأمنية مدير مستشفى شرورة عبدالله حسن الصيعري، ومنسوبو المستشفى الذين رحبوا بالمحافظ ومرافقيه.
واشتملت الفعالية على معرض توعوي، شاركت فيه أقسام: (التغذية، والكلى، والعيادات الخارجية، والتمريض)، وعدد كبير من أبطال التطوع الصحي.
وتزينت مداخل وممرات المستشفى بالأعلام الخضراء والبالونات والشعارات، وعدد من اللوحات التي تجسّد الحب والولاء والوفاء، ابتهاجاً واعتزازاً بذكرى توحيد هذه البلاد الغالية.
من جانبه قال "الصيعري" إنهم يعيشون أجواء النجاحات والمنجزات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- من خلال رؤية الوطن الطموحة 2030، ودعمهما غير المحدود لتوفير جميع احتياجات ومتطلبات أبناء الوطن، ورسم الحبور والسعادة على وجوه كل المواطنين والمقيمين في المملكة.