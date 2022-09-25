محافظ شرورة يشارك المرضى المنومين فرحة اليوم الوطني 92

من جانبه قال "الصيعري" إنهم يعيشون أجواء النجاحات والمنجزات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- من خلال رؤية الوطن الطموحة 2030، ودعمهما غير المحدود لتوفير جميع احتياجات ومتطلبات أبناء الوطن، ورسم الحبور والسعادة على وجوه كل المواطنين والمقيمين في المملكة.