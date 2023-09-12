أمين الطائف يوقع عددًا من اتفاقيات التعاون لدعم التنمية والاستثمار

وقع أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، اليوم الثلاثاء، عددًا من اتفاقيات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم مع شركات استثمارية وعقارية واستشارية.
يأتي ذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون وتطوير الأعمال التنموية والعقارية، وتفعيل البرامج الاستثمارية والاقتصادية في ظل المشروعات والمبادرات النوعية التي تشهدها المحافظة، وتنامي الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.
كما يأتي ضمن الاتفاقيات والإطلاقات بمعرض "سيتي سكيب" العالمي، المنعقد تحت شعار "لبناء مسكن المستقبل" بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في "ملهم" شمال مدينة الرياض.
ونوه المهندس ناصر الرحيلي، إلى المشروعات الاستثمارية النوعية التي ستشهدها الطائف خلال الفترة المقبلة، والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية بمستوى جودة الحياة للأهالي، وتعزيز الخيارات الترفيهية والسياحية والأنشطة الاقتصادية.
وأشار "الرحيلي"، إلى جاذبية الاستثمار البلدي وثقة المستثمرين في العروض الاستثمارية المقدمة من الأمانة في كل النشاطات، وتحقيقها لعوائد مجزية في ظل الإقبال السياحي الكبير على المحافظة.
وأكد الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لقطاعات التنمية والتطوير؛ لتعزيز جهود التطوير والتحسين والارتقاء بجودة أعمال البنية التحتية في المحافظة، والنهوض بالخدمات المقدمة للأهالي والزوار والسياح على السواء.
وأشاد "الرحيلي"، بدور القطاعين العقاري والمصرفي في دعم النمو العمراني والانعكاس الإيجابي على المدينة بأبعادها العمرانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي لها دور كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتوفير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار بكل أنواعه، ووجود خيارات تمويلية عديدة.