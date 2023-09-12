أمين الطائف يوقع عددًا من اتفاقيات التعاون لدعم التنمية والاستثمار

وأشار "الرحيلي"، إلى جاذبية الاستثمار البلدي وثقة المستثمرين في العروض الاستثمارية المقدمة من الأمانة في كل النشاطات، وتحقيقها لعوائد مجزية في ظل الإقبال السياحي الكبير على المحافظة.