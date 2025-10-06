استقبال بالورود وبطاقات الشكر ولوحات ترحيبية تزين أروقة المدارس

شهدت مدارس الطائف لليوم الثاني على التوالي احتفالات واسعة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، حيث نظّمت إدارات المدارس برامج وأنشطة متنوعة تقديرًا لدور المعلمين والمعلمات ورسالتهم السامية في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.
ونفذت المدارس خطة متكاملة للاحتفاء بالمناسبة، وفق توجيهات وزارة التعليم، اشتملت على فعاليات تؤكد أن المعلم يمثل ركيزة أساسية في العملية التعليمية، وله إسهام مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتنوعت البرامج المنفذة ما بين فقرات إذاعية صباحية أُشيد خلالها بجهود المعلمين والمعلمات ومكانتهم في المجتمع، ولوحات ترحيبية وكلمات معبّرة على جدران المدارس، إضافة إلى تكريم عدد من الكوادر التعليمية.
كما استقبل الطلاب والطالبات معلميهم بالورود وبطاقات الشكر والتقدير، تعبيرًا عن مشاعر الامتنان لما يبذلونه من جهود تعليمية وتربوية، أسهمت في تعزيز نواتج التعلّم وتحويل التحديات إلى فرص نجاح.
ونوّهت المدارس خلال برامجها بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – لقطاع التعليم، مشيدةً بما يقدمه المعلمون والمعلمات من عطاء مستمر يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على خدمة الوطن وتحقيق تطلعاته المستقبلية.
وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي ، أنه تم وضع خطة زمنية للاحتفاء بالمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، تتم من خلال فعاليات احتفاء يشارك فيها منسوبو الإدارة بالمدارس، تبرز دورهم في بناء الأجيال ومساهمتهم الفاعلة من خلال رسالتهم السامية في تنمية الوطن، وكذلك تعزيز دورهم ومكانتهم في نفوس الطلاب والطالبات وتأصيل المبادرات الإيجابية تجاه المعلم؛ مشيرة إلى أن الجميع يقف تقديرًا لعظيم أثر المعلم وسمو رسالته؛ لذلك يفخر تعليم الطائف على الدوام بمعلميه ومعلماته وبما يقدمونه من إسهامات جليلة في إعداد وتأهيل أجيال تنافس العالم وتسبقه إلى التقدم والرقي والابتكار.