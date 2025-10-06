استقبال بالورود وبطاقات الشكر ولوحات ترحيبية تزين أروقة المدارس

وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي ، أنه تم وضع خطة زمنية للاحتفاء بالمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، تتم من خلال فعاليات احتفاء يشارك فيها منسوبو الإدارة بالمدارس، تبرز دورهم في بناء الأجيال ومساهمتهم الفاعلة من خلال رسالتهم السامية في تنمية الوطن، وكذلك تعزيز دورهم ومكانتهم في نفوس الطلاب والطالبات وتأصيل المبادرات الإيجابية تجاه المعلم؛ مشيرة إلى أن الجميع يقف تقديرًا لعظيم أثر المعلم وسمو رسالته؛ لذلك يفخر تعليم الطائف على الدوام بمعلميه ومعلماته وبما يقدمونه من إسهامات جليلة في إعداد وتأهيل أجيال تنافس العالم وتسبقه إلى التقدم والرقي والابتكار.