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"بن سقيان" يباشر مهام عمله رئيسًا لبلدية البديع بجولة تفقدية
باشر المهندس علي بن سقيان اليوم، مهام عمله الجديدة رئيسًا لبلدية البديع بمحافظة الأفلاج، بعد صدور قرار أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، بتكليفه رئيسًا لبلدية البديع.
وقام "بن سقيان" بجولة على أقسام البلدية، والْتقى بمنسوبيها، كما اطلع على آليه وسير الأعمال بها.
من جهة أخرى نظم منسوبو بلدية البديع، حفلة وداع لرئيسهم السابق المهندس عبدالعزيز آل معدي، وتم تكريمه بعدد من الدروع التذكارية، واستقبال رئيس البلدية الجديد المهندس علي بن سقيان.