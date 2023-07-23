"بن سقيان" يباشر مهام عمله رئيسًا لبلدية البديع بجولة تفقدية

باشر المهندس علي بن سقيان اليوم، مهام عمله الجديدة رئيسًا لبلدية البديع بمحافظة الأفلاج، بعد صدور قرار أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، بتكليفه رئيسًا لبلدية البديع.