بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تنظم حفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الأربعاء، حفل المعايدة السنوي، في مدينة الرياض، بحضور الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ووكلاء الوزارة ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام، وكل الموظفين والموظفات.
وتبادل الجميع التهنئة والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى القدير، أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يديم على المملكة عزها وتقدمها ورقيها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
ونوّه "آل الشيخ"، خلال حفل المعايدة الذي نظمته الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بديوان الوزارة، بالدعم اللامحدود الذي تلقاه الوزارة من لدن خادم الحرمين الشريفين والمتابعة الدؤوبة من سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقيام بواجبها تجاه بيوت الله، وما يخدم الإسلام والمسلمين وفق رسالتها السامية.
وأشاد بجهود منسوبي ومنسوبات الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، في تجهيز المساجد والجوامع ومصليات العيد، وكذلك تنظيم البرامج الدعوية النافعة خلال الشهر الفضيل من محاضرات وكلمات توعوية وندوات ودروس علمية على مدار الشهر.
إلى جانب تنفيذ برامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف؛ لافتًا إلى ما حققته الوزارة، ولله الحمد، من نتائج طيبة في تنفيذها، بما يحقق التطلعات وفق توجيهات القيادة الرشيدة.