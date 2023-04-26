بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تنظم حفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الأربعاء، حفل المعايدة السنوي، في مدينة الرياض، بحضور الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ووكلاء الوزارة ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام، وكل الموظفين والموظفات.