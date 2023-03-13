وزارة الموارد البشرية توقع اتفاقية تعاون مع نادي الرياض

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، اليوم الاثنين، في مقره، اتفاقية تعاون مع نادي الرياض.
وقّع الاتفاقية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، والرئيس التنفيذي لنادي الرياض تركي بن عبدالله الحمودي.
تتضمن الاتفاقية تعزيز الجوانب الصحية في مكافحة السمنة وتقديم دورات تدريبية عن رياضة اليوغا، وكذلك التعاون في تفعيل الأيام العالمية.
تأتي هذه الاتفاقية تفعيلاً لدور المسؤولية الاجتماعية وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية "2030" في التعاون بين القطاعات.