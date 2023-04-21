بالصور.. محافظ الأفلاج يتقدم المصلين ويعايد المرضى المنومين

أدى أهالي الأفلاج صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك، يتقدمهم المحافظ الدكتور أحمد العلم وعدد من مديري الجهات الحكومية والأمنية، وذلك في جامع الملك عبدالله بليلى.
في سياق متصل قام محافظ الأفلاج بزيارة لمستشفى الأفلاج العام عايد خلالها المرضى المنومين، ووزع هدايا العيد على المرضى بغرف التنويم واطمأن على الخدمات الصحية المقدمة لهم، رافقه خلال الزيارة مدير المستشفى سلطان الدوسري ومدير الشرطة العميد فياض المطرفي.
وكانت إدارة المساجد بالمحافظة قد أنهت تهيئة مصليات العيد وكثفت الجهات ذات الاختصاص جهودها لكي يؤدي المصلون صلاتهم بكل يسر وسهولة.