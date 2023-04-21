بالصور.. محافظ الأفلاج يتقدم المصلين ويعايد المرضى المنومين

أدى أهالي الأفلاج صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك، يتقدمهم المحافظ الدكتور أحمد العلم وعدد من مديري الجهات الحكومية والأمنية، وذلك في جامع الملك عبدالله بليلى.