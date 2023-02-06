45 طالبًا وطالبة يختتمون فعالية Global Game Jam العالمية بجامعة الملك خالد

اختتمت أمس جامعة الملك خالد، برامج الفعالية العالمية في مجال تطوير وصناعة الألعاب الإلكترونية Global Game Jam.
وأبان المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد الدكتور حامد القحطاني، أن الفعالية عالمية وتقام سنويًّا في مجال تطوير وتصميم الألعاب الإلكترونية؛ حيث يتم تحديد موضوع في كل عام، ويتم الإعلان عن الموضوع في وقت محدد، وعلى جميع المشاركين تطوير لعبة بأفكار مختلفة تناسب موضوع الحدث.
وأضاف "القحطاني" أن الفعالية تهدف إلى تمكين وصقل مهارات طلاب وطالبات جامعة الملك خالد في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية؛ حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 200 طالب وطالبة من الجامعة، وتم قبول 45 منهم، وتوزيع المشاركين إلى 6 مجموعات، تقوم كل مجموعة بتطوير لعبة في مدة 72 ساعة، تشمل (كتابة السيناريو وتصميم اللعبة، وإخراج الصوتيات، والبرمجة)، ويتم بعد ذلك تقييم جميع الألعاب من قِبَل لجنة مختصة في هذا المجال بالإدارة العامة لتقنية المعلومات.
وتأتي إقامة هذه الفعالية هذا العام بجامعة الملك خالد للمرة الثالثة؛ حيث أقيمت العام الماضي 2022، وأقيمت لأول مرة في عام 2018.
يُذكر أن الفعالية أقيمت بالتعاون بين عمادة شؤون الطلاب والإدارة العامة لتقنية المعلومات ونادي الألعاب الإلكترونية، وجمعية الألعاب الرقمية، ونادي الذكاء الاصطناعي.