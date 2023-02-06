45 طالبًا وطالبة يختتمون فعالية Global Game Jam العالمية بجامعة الملك خالد

وأضاف "القحطاني" أن الفعالية تهدف إلى تمكين وصقل مهارات طلاب وطالبات جامعة الملك خالد في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية؛ حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 200 طالب وطالبة من الجامعة، وتم قبول 45 منهم، وتوزيع المشاركين إلى 6 مجموعات، تقوم كل مجموعة بتطوير لعبة في مدة 72 ساعة، تشمل (كتابة السيناريو وتصميم اللعبة، وإخراج الصوتيات، والبرمجة)، ويتم بعد ذلك تقييم جميع الألعاب من قِبَل لجنة مختصة في هذا المجال بالإدارة العامة لتقنية المعلومات.