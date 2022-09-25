احتوى على مسابقات فنية واستعراضية.. مدارس جدة تحتفي بـ"يوم الوطن"

وأشار إلى أن المناسبة ترسخ لدى الطلاب والطالبات ماضي وطننا الأصيل وحاضره الجميل وما ينتظره من مستقبل مشرق بمشيئة الله، من خلال رؤية الوطن 2030م، مضيفاً أن أكثر من 700 ألف طالب وطالبة شاركوا في الاحتفاء بيوم الوطن على مستوى المدارس، حيث نفذت عديد البرامج الوطنية المتنوعة والشيقة.