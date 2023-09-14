"الالتزام البيئي" ينظم ورشة عمل للتشريعات والقوانين التي تعزز حماية البيئة ومكوناتها الطبيعية

وأوضح المحاضرون أبرز ملامح الحماية الجنائية في الجرائم البيئية وحقوق الإنسان البيئية، مشيرين إلى أن البيئة أُنشئت من أجلها قبل عامين دائرة تختص بالجرائم البيئية بالنيابة العامة، وأن مثل هذه التشريعات تهدف لتعزيز الحماية البيئية ومكوناتها الطبيعية في ظل التنظيمات الحديثة التي تعنى بالجوانب الوقائية والإجرائية.