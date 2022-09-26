"الأمر بالمعروف": معرض توعوي متنقل بالرياض يستقبل زواره بشكل يومي

من جانبه، بيّن مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن الفرع يفعّل هذه المناشط اضطلاعاً بدوره التوعوي المجتمعي؛ بالإضافة للعمل الميداني من خلال المراكز الإشرافية والدوريات المتمركزة.