"الأمر بالمعروف": معرض توعوي متنقل بالرياض يستقبل زواره بشكل يومي

يستقبل المعرض الرقمي المتنقل بمتنزه الملك عبدالله بحي الملز وسط مدينة الرياض الزوار بشكل يومي؛ وذلك انطلاقاً من خطة العمل الميداني والتوعوي المعتمدة من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلال إجازة اليوم الوطني ٩٢.
ويشتمل المعرض على تصاميم توعوية للحملات والبرامج التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة الموجهة لجميع شرائح المجتمع، وتحث على القيم الإسلامية وفضلها، وتحذر من بعض الانحرافات.
من جانبه، بيّن مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن الفرع يفعّل هذه المناشط اضطلاعاً بدوره التوعوي المجتمعي؛ بالإضافة للعمل الميداني من خلال المراكز الإشرافية والدوريات المتمركزة.