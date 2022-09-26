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"الأمر بالمعروف": معرض توعوي متنقل بالرياض يستقبل زواره بشكل يومي

‬يحث على القيم الإسلامية وفضلها ويحذر من الانحرافات.. بمتنزه الملك عبدالله
"الأمر بالمعروف": معرض توعوي متنقل بالرياض يستقبل زواره بشكل يومي
سبق
سبق

يستقبل المعرض الرقمي المتنقل بمتنزه الملك عبدالله بحي الملز وسط مدينة الرياض الزوار بشكل يومي؛ وذلك انطلاقاً من خطة العمل الميداني والتوعوي المعتمدة من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلال إجازة اليوم الوطني ٩٢.

ويشتمل المعرض على تصاميم توعوية للحملات والبرامج التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة الموجهة لجميع شرائح المجتمع، وتحث على القيم الإسلامية وفضلها، وتحذر من بعض الانحرافات.

من جانبه، بيّن مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن الفرع يفعّل هذه المناشط اضطلاعاً بدوره التوعوي المجتمعي؛ بالإضافة للعمل الميداني من خلال المراكز الإشرافية والدوريات المتمركزة.

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المعرض الرقمي المتنقل
متنزه الملك عبدالله

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