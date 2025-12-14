رئيس جامعة حائل يبدأ إعادة هيكلة الإدارات بتكليفات في الموارد البشرية

في خطوة تنظيمية، بدأ رئيس جامعة حائل الدكتور بدر شجاع الحربي إعادة ترتيب الإدارات الإدارية داخل الجامعة، مستهلاً ذلك بإصدار عدد من القرارات في إدارة الموارد البشرية، التي تُعد من أبرز ركائز العمل الإداري والأكاديمي في الجامعة.
ولاقت هذه القرارات ترحيبًا من موظفي الجامعة، الذين عبّروا عبر مجموعات التواصل عن ارتياحهم للتكليفات، مشيرين إلى أنها وضعت أصحاب الخبرات في المواقع المناسبة، بما ينعكس على كفاءة الأداء وسير العمل. كما أعربوا عن تطلعهم لأن تمتد هذه القرارات إلى إدارات أخرى تحتاج إلى كوادر متخصصة.
وشملت القرارات تكليف:
مقرن حمد الشويمان مديرًا للموارد البشرية.
عائض سويلم العنزي مديرًا لإدارة عمليات الموارد البشرية.
صلف مشعان الهمزاني مديرًا للتخطيط وتطوير الموارد البشرية.
محمد فهد الشعيفان مديرًا للخدمات الإلكترونية في الموارد البشرية.
ممدوح نويجع الرشيدي مديرًا لقسم الرواتب والأجور.