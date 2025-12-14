رئيس جامعة حائل يبدأ إعادة هيكلة الإدارات بتكليفات في الموارد البشرية

ولاقت هذه القرارات ترحيبًا من موظفي الجامعة، الذين عبّروا عبر مجموعات التواصل عن ارتياحهم للتكليفات، مشيرين إلى أنها وضعت أصحاب الخبرات في المواقع المناسبة، بما ينعكس على كفاءة الأداء وسير العمل. كما أعربوا عن تطلعهم لأن تمتد هذه القرارات إلى إدارات أخرى تحتاج إلى كوادر متخصصة.