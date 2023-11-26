بالصور.. "بلدية الحديثة" تضبط مخالفات صحية بالأسواق والمطاعم والمراكز التجارية

ضبطت بلدية الحديثة عددًا من المخالفات الصحية في الأسواق والمطاعم والمراكز التجارية، ضمن جولاتها الرقابية اليومية التي يقوم بها منسوبو البلدية.
وتعددت المخالفات المرتكبة من هذه الجهات، منها انعدام النظافة العامة للمنشآت، وتخزين الطعام بطريقة مخالفة، وعدم استخدام أدوات نظيفة ومناسبة.
كما وجهت "بلدية الحديثة" عددًا من الإنذارات للمخالفين، إضافة لاتخاذها الإجراءات اللازمة والنظامية تجاه هذه المخالفات وفقًا للأنظمة والتعليمات.
من جهته، أكد رئيس "بلدية الحديثة"، المهندس "الظمني حطاب الرويلي"، أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية، التي تضمن سلامة المنتجات، وتحافظ على صحة المواطنين.. كما شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمطاعم والمراكز التجارية، ونشر التوعية بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية.