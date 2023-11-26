بالصور.. "بلدية الحديثة" تضبط مخالفات صحية بالأسواق والمطاعم والمراكز التجارية

من جهته، أكد رئيس "بلدية الحديثة"، المهندس "الظمني حطاب الرويلي"، أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية، التي تضمن سلامة المنتجات، وتحافظ على صحة المواطنين.. كما شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمطاعم والمراكز التجارية، ونشر التوعية بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية.