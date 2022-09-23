رئيس "حركية" ومنسوبيها ومستفيديها يهنئون القيادة بيوم الوطن

وأضاف" المطوع" يعد هذا اليوم الأغر نبراسًا لوطن تابع مسيرته ونماءه أبناء المؤسس رحمه الله إلى أن حمل رايته ملك الحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والنهوض بهذا الكيان الراسخ في جميع المجالات، وفي كل الميادين وعلى جميع الأصعدة، يسانده عضده ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي أرسى شكل ومكونات الدولة الحديثة من خلال رؤية 2030 ، إلى أن أضحت المملكة في مصاف الدولة المتقدمة وتتربع على عرش الصدارة في المحافل الدولية وذات قرار مؤثر وحضور فاعل في كل المناسبات والأحداث العالمية .