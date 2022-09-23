رئيس "حركية" ومنسوبيها ومستفيديها يهنئون القيادة بيوم الوطن

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار " حركية" المهندس ناصر بن محمد المطوع، باسمه وباسم أعضاء المجلس ومنسوبي ومستفيدي الجمعية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله ـ وللحكومة الرشيدة والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني 92 للمملكة .
وقال "المطوع" بهذه المناسبة: "اليوم الوطني مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعًا، وذلك لارتباط هذا اليوم بذكرى وطنية تاريخية مجيدة، وهي تأسيس الدولة السعودية وتوحيد أرجاء هذا الوطن المترامي الأطراف على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ رحمه الله ، وإرساء دعائمه تحت راية التوحيد، لواؤها معقود على أساس متين من المبادئ والقيم الإنسانية الراسخة.
وأضاف" المطوع" يعد هذا اليوم الأغر نبراسًا لوطن تابع مسيرته ونماءه أبناء المؤسس رحمه الله إلى أن حمل رايته ملك الحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والنهوض بهذا الكيان الراسخ في جميع المجالات، وفي كل الميادين وعلى جميع الأصعدة، يسانده عضده ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي أرسى شكل ومكونات الدولة الحديثة من خلال رؤية 2030 ، إلى أن أضحت المملكة في مصاف الدولة المتقدمة وتتربع على عرش الصدارة في المحافل الدولية وذات قرار مؤثر وحضور فاعل في كل المناسبات والأحداث العالمية .
وتابع "المطوع" لا غرابة أن يستذكر الشعب السعودي في هذا اليوم الأغر المكتسبات والمنجزات التي تحققت، وتذكرنا بالتضحيات والجهود وصور وملاحم ذلك التاريخ المجيد، ولا غرابة أيضًا أن يفخر المواطنون بهذا الوطن المعطاء، والالتفاف حول قيادتهم الرشيدة، في ظل ما يحظى به المواطن السعودي من رعاية واهتمام من قِبل قادة هذه البلاد الذين سخروا كل الإمكانات لينعم المواطن بالعيش الرغيد والأمن والأمان والاستقرار.