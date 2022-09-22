مركز الملك عبدالعزيز يُدشّن فعاليات "قافلة الحوار"

وقال: إن تنظيم القافلة يأتي استمرارًا للمسيرة الناجحة لهذا البرنامج الذي تم تنظيمه في عدد من محافظات وقرى المملكة، بهدف نشر ثقافة الحوار بين أوساط المواطنين والمواطنات بالمنطقة، وتدريبهم على مهارات الحوار وآدابه، ونشر وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتنوع، بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.