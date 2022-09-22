مركز الملك عبدالعزيز يُدشّن فعاليات "قافلة الحوار"

دشّن الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان، اليوم الخميس، فعاليات برنامج "قافلة الحوار"، التي ينظمها المركز تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني الثاني والتسعين وتستمر على مدى أسبوع.
وبهذه المناسبة أوضح "الفوزان" أن المركز يولي أهمية خاصة لهذه الذكرى العزيزة على نفوس المواطنين والمقيمين؛ حرصًا على تعزيز مفاهيم التلاحم والوحدة الوطنية، عبر إطلاق باقة منوعة من الفعاليات المختلفة؛ أبرزها "قافلة الحوار" الذي يطلقه المركز في منطقة الرياض لتجوب محافظاتها.
وقال: إن تنظيم القافلة يأتي استمرارًا للمسيرة الناجحة لهذا البرنامج الذي تم تنظيمه في عدد من محافظات وقرى المملكة، بهدف نشر ثقافة الحوار بين أوساط المواطنين والمواطنات بالمنطقة، وتدريبهم على مهارات الحوار وآدابه، ونشر وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتنوع، بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
وقد انطلقت مسيرة القافلة عصر الخميس، لتجوب محافظات المنطقة، بدءًا من الرياض التي تتوقف فيها لمدة يوم، ثم تعاود الانطلاق باتجاه محافظة رماح.
وفي اليوم الثالث تنطلق القافلة لزيارة محافظات: حريملاء والجبيلة والعيينة والعمارية. أما اليوم الرابع فتصل إلى محافظات: ضرماء والمزاحمية والجلة والقويعية.
فيما تتجه القافلة في اليومين الخامس والسادس إلى محافظتي الخرج والحوطة، قبل أن تتوقف بمحافظة الحوطة.
وخلال زيارة محافظات منطقة الرياض سيتم تنفيذ أكثر من 20 فعالية خلال القافلة التي ستجري نحو 13 جولة في قرى ومحافظات منطقة الرياض على مدى أسبوع، تتضمن زيارات لبعض الأماكن التاريخية والأثرية والتراثية.
بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المقاهي الحوارية والدورات التدريبية، ومعرض متنقل توزع خلاله أبرز إصدارات المركز التي تساهم في تعزيز وترسيخ ثقافة الحوار.
من جهة أخرى وضمن مشاركة المركز بالاحتفال باليوم الوطني، توشح مبنى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الرئيسي بعلم المملكة، واكتسى باللون الأخضر "لون العلم السعودي"؛ احتفالًا باليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين.
يذكر أن برنامج "قافلة الحوار" ترتكز فكرته على مجموعة من الشباب المتطوعين، الذين يستقلون مجموعة من المركبات.
ويقدم المتطوعون عددًا من البرامج، مثل: التدريب وورش العمل في المحافظات، وتوزيع إصدارات المركز في الأسواق والأماكن العامة.
وتعمل القافلة على تعزيز القيم الوطنية، وتشجيع العمل التطوعي في المجتمع لنشر قيم التعايش وتنميتها، والعمل على إذكاء الروح الوطنية، واستثمار التنوع الثقافي والحضاري بين أوساط الشباب.