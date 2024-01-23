"تعليم الطائف" يحقق المركزين الأول والثاني في مسابقة الخط العربي

حصدت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف المركزين الأول والثاني "الذهبيين" في مسابقة الخط العربي على مستوى وزارة التعليم والذي استضافته إدارة تعليم القصيم.
وقد حققت الطالبة: تالا بنت عيد الطويرقي من ثانوية الشافي المركز الأول " الذهبي"، والطالب: عدنان محمد الشنقيطي من ثانوية ثقيف بمناسبة حصوله على المركز الثاني " الذهبي" في الخط العربي (نبي الرحمة) ضمن الأولمبياد الوطني للخط العربي والزخرفة الإسلامية.
وهنأ المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الطالب والطالبة وأسرتيهما ومدرستيهما، مشيداً بجهود إدارة أداء التعليم "قسم النشاط الطلابي " بالوصول بالطلبة لهذا المستوى من المسابقة و التي تعزز من العناية والاهتمام بالخط العربي.