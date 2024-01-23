"تعليم الطائف" يحقق المركزين الأول والثاني في مسابقة الخط العربي

وهنأ المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الطالب والطالبة وأسرتيهما ومدرستيهما، مشيداً بجهود إدارة أداء التعليم "قسم النشاط الطلابي " بالوصول بالطلبة لهذا المستوى من المسابقة و التي تعزز من العناية والاهتمام بالخط العربي.