تعليم شرورة تنهي استعداداتها لاستقبال أكثر من 31 ألف طالب وطالبة

كما أكد مدير التعليم بشرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري، أن وزارة التعليم تحرص على الوقوف والجاهزية لكافة المرافق التعليمية من أجل نجاح برامج وخطط الاستعداد لبداية ناجحة للعام الدراسي.