تعليم شرورة تنهي استعداداتها لاستقبال أكثر من 31 ألف طالب وطالبة

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة شرورة عن الجاهزية الكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد 1445هـ، حيث بدأت إدارة التعليم الجهود الاستعداد بشكل مبكر لضمان انطلاق بداية مميزة وجادة للعام الدراسي الجديد.
وانتهت أعمال الصيانة والنظافة بالمدارس واستلام وترحيل كافة المقررات الدراسية لجميع المدارس بنين وبنات بعدد (57226) بعد ضخ الميزانية التشغيلية للمدارس بمليون ومائتين وثلاثة وخمسين ألف ريال كميزانية تشغيلية لبنود الصيانة والنظافة والتكييف والتبريد للفصل الدراسي الأول للعام ١٤٤٥ هجري، ومشاريع جديدة وافتتاح مبنى الثانوية الأولى بتكلفة 10253000 وبطاقة استيعابية ٦٠٠ طالبة.
وأشارت إلى جاهزية واستعداد 120 حافلة للنقل المدرسي وإنهاء تسجيل أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة بخدمة النقل المدرسي، بالإضافة إلى سرعة إنهاء وتوجيه المعلمين والمعلمات الجدد لمدارسهم وحركة النقل الداخلي.
كما أكد مدير التعليم بشرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري، أن وزارة التعليم تحرص على الوقوف والجاهزية لكافة المرافق التعليمية من أجل نجاح برامج وخطط الاستعداد لبداية ناجحة للعام الدراسي.
وأضاف "استعدت مدارس شرورة بشكل مبكر لاستقبال المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات لأكثر من 1700 معلم ومعلمة، وتهيئة الجو المدرسي لاستقبالهم والبيئة المدرسية المناسبة، والتي تعين الجميع على البداية الجادة لعام دراسي جديد يتطلع الجميع أن يكون عاماً حافلاً بالتميز والعطاء والإبداع".
ونوه مدير التعليم بدعم ومتابعة أمير منطقة نجران ونائبه لجهود الإدارة، وعناية وحرص وزير التعليم ونائبه بالعمل التعليمي والمتابعة المستمرة لرعاية الأبناء الطلاب والطالبات في ظل اهتمام ودعم القيادة الحكيمة للارتقاء بمؤشرات نجاح العام الدراسي الجديد نحو نتائج مأمولة لمواصلة الطلاب والطالبات رحلة تعليمية متميزة حافلة بالنجاح والتفوق.