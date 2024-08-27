يخدم 4 آلاف نسمة.. "الندوة العالمية" تفتتح مركزًا تنمويًّا في السنغال

افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال، اليوم الثلاثاء، مركز "أم سلمة" في منطقة "كيرخان - غوساس - فاتيك"، التي تبعد عن العاصمة "دكار" بـ260 كم.