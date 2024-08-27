يخدم 4 آلاف نسمة.. "الندوة العالمية" تفتتح مركزًا تنمويًّا في السنغال

افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال، اليوم الثلاثاء، مركز "أم سلمة" في منطقة "كيرخان - غوساس - فاتيك"، التي تبعد عن العاصمة "دكار" بـ260 كم.
ويستفيد من خدمات المركز ما يزيد على أربعة آلاف نسمة؛ حيث يقدم خدمات حيوية لأهالي المنطقة.
ويضمّ المركز مسجدًا ومدرسة تعليمية تحتوي على ستة فصول دراسية، بالإضافة إلى مغسلة للأموات ومحلات تجارية.
وقال مدير مكتب الندوة العالمية فتحي عيد: إن الاحتفال بافتتاح المركز شهد حضور عدد كبير من الشخصيات المهمة في المنطقة، بينهم مسؤول أكاديمية التعليم، ومدير الإدارة المحلية.
وقد أثنى الجميع على جهود الندوة العالمية وبرامجها النوعية الهادفة التي تفيد مختلف شرائح المجتمع السنغالي.
كما ثمّنوا دعم المملكة، حكومةً وشعبًا؛ لعطائها السخي ومبادراتها الإنسانية ومساندتها للأعمال التنموية التي تسهم في تحسين جودة الحياة.